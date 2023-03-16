همس فكري تفوز بلقب "سعودي أيدول"

فازت المتسابقة همس فكري بلقب "سعودي أيدول" في موسمه الأول، بالحفل الختامي الذي انتهى مساء الأربعاء بالمملكة العربية السعودية.

وبعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل 3 مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم همس فكري وعبد العزيز مانع وماجد العويد.

وتحدث المتسابقون الثلاثة بعد صعودهم للمرحلة النهائية عن مشاعرهم وأمنياتهم، حيث قالت همس فكري: "طبعًا سأتبع مسيرة الفنانين الكبار المخضرمين وأجعل بصمة للصوت النسائي السعودي امتثالا لرؤية 2030، وسيتم عمل ألبوم متنوع يضم جميع الألوان من إنتاج بلاتينوم وأتمنى أن ينال إعجابكم".

وأضافت همس فكري في لقاء تلفزيوني: "رح أقدم جميع الأذواق للفن السعودي من الفن القديم وإحيائه، إلى الفن السعودي الجديد الذي يواكب جميع الأذواق وحرصي على اختيار الأغاني التي تليق بفني الذي سأقدمه بعد سعودي أيدول".