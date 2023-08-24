دراسة: الاحتباس الحراري يتسبب بموت أوراق الأشجار في الغابات الاستوائية

رجحت دراسة نشرتها مجلة "جورنال ناتشر"، أن تُصبح الغابات الاستوائية حارة جدًا لدرجة أن بعض أوراق الأشجار لن تحتفظ بقدرتها على القيام بعملية التمثيل الضوئي.

وحذرت الدراسة من وصول الغابات الاستوائية إلى الحدود الخطيرة من درجات الحرارة المرتفعة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، علمًا بأن فشل عملية البناء الضوئي في الأشجار الاستوائية يبدأ عند متوسط درجة حرارة 46.7 تقريبًا.

واستندت الدراسة إلى مجموعة من البيانات عالية الدقة المأخوذة من معدات التصوير الحراري التابعة لوكالة (ناسا) في محطة الفضاء الدولية، والتجارب على الأرض في الغابات الاستوائية في أنحاء متعددة من العالم.