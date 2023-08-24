دراسة: الاحتباس الحراري يتسبب بموت أوراق الأشجار في الغابات الاستوائية
رجحت دراسة نشرتها مجلة "جورنال ناتشر"، أن تُصبح الغابات الاستوائية حارة جدًا لدرجة أن بعض أوراق الأشجار لن تحتفظ بقدرتها على القيام بعملية التمثيل الضوئي.
وحذرت الدراسة من وصول الغابات الاستوائية إلى الحدود الخطيرة من درجات الحرارة المرتفعة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، علمًا بأن فشل عملية البناء الضوئي في الأشجار الاستوائية يبدأ عند متوسط درجة حرارة 46.7 تقريبًا.
واستندت الدراسة إلى مجموعة من البيانات عالية الدقة المأخوذة من معدات التصوير الحراري التابعة لوكالة (ناسا) في محطة الفضاء الدولية، والتجارب على الأرض في الغابات الاستوائية في أنحاء متعددة من العالم.
وجد الباحثون في دراستهم، أن جزءًا صغيرًا جدًا من أوراق الأشجار يُقدر بـ0.01% يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز الحد المثالي الذي يسمح لها بممارسة وظائفها، فيما تتنبأ النماذج بأن زيادة درجة حرارة الأرض بمقدار 3.9 درجة مئوية، قد يعرض أوراق الأشجار في هذه الغابات لأضرار بالغة.
ويرى الباحث الرئيس للدراسة، أستاذ الدراسات البيئية في جامعة شمال أريزونا كريس دوتي، أن "عدم الاستجابة لتأثير التغير المناخي، وارتفاع درجة حرارة هواء الغابات الاستوائية لأكثر من 4 درجات مئوية، ربما ينجم عنه القضاء على الأوراق، واحتمال موت الأشجار في النهاية، وفقدان بعض أنواع الكائنات الحية".
في حين يرى البروفيسور مات ديزني من كلية لندن الجامعية، أن فشل عملية البناء الضوئي ليس إلا غيض من فيض، للتأثيرات السلبية الأخرى لظاهرة الانحباس الحراري العالمي، فهناك أيضًا انخفاض امتصاص الكربون الذي قد يتسبب بزيادة معدل الوفيات أو تحويل الغابات الاستوائية إلى "سافانا"، وتُعني (سهول أرضية تمتاز بعشبها الأصفر المائل للبني، وأشجارها القليلة).
وأشار إلى أن "ما لا يقل عن 50% من تبادل غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي يحدث من خلال ظلال الغابات، التي تقوم بدور المنظم المهم للمناخ"، مبينًا أن الدراسة "توفر نظرة مثيرة للاهتمام لما يحدث الآن في الغابات الاستوائية، وما سيحل بها في المستقبل القريب إذا لم نتحرك بسرعة".
بينما يرى البروفيسور في كلية لندن الجامعية سيمون لويس، أن تجنب الانبعاثات العالية في المقام الأول هو أمر أساس لتحقيق استقرار درجات الحرارة، وفي حال تقليص الانبعاثات بدرجة كبيرة، يمكن تجنب موت أوراق الغابات بسبب الاحتباس الحراري، وهذا ما سينقذ في الحقيقة الأشجار في تلك الغابات.
لكن الدراسة أغفلت تأثير موجات الحر، إذ من الممكن جدًا رؤية موت النباتات والأشجار من تأثير موجات الحر، التي تدوم لفترات محدودة، رغم عدم وجود انبعاثات عالية.
ودعت الدراسة إلى العمل من أجل مواجهة التغير المناخي، وتبني خطط لمواجهة الاحتباس الحراري، ودعم التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأنشطة البشرية لغايات تقليل تأثيرها السلبي على البيئة.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية