مراكش المغربية.. مدينة نابضة بالحياة تَعِدُ زوارها بتجربة استثنائية

المدينة الحمراء، مدينة سبعة رجال، عاصمة النخيل، ألقاب عدّة أطلقت على "مراكش" المغربية الواقعة غرب سفوح جبال الأطلس.

وبغضّ النظر عن الألقاب، فإن الرحلة إلى هذه المدينة المذهلة من العصور الوسطى وذات التاريخ العريق ستسحر الزائر بالمساجد الكبرى والقصور التقليدية المعروفة باسم "رياض"، إضافة إلى المنتجعات الصحية الفاخرة ومطاعم الخمس نجوم والحمّامات والأسواق الشعبية.

ولتكتمل الرحلة إلى مراكش، إليكم بعض الأماكن التي ننصح بزيارتها: