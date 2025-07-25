بهجوم متبادل.. تصاعد أزمة راغب علامة ومصطفى كامل (فيديو)

يبدو أن فرصة التصالح، التي كانت قريبة للغاية لاحتواء أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، قد انهارت تمامًا إثر تصاعد الأزمة وتبادل الهجوم العنيف بينه وبين نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل.

واعتبر الأخير أن "راغب هو السبب وراء تدهور الموقف فجأة، بعد أن كان كل شيء قريبًا جدًّا من الحل"، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة لطيّ الأزمة.. راغب علامة يلتقي مصطفى كامل قبيل حفل مصر

وكشف كامل أن "المطرب اللبناني تراجع فجأة عن اعتذاره للنقيب، واستعداده للمثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الموسيقيين والدفاع عن نفسه فيما نُسب إليه من ارتكاب تجاوزات أخلاقية"، في حفله الأخير الذي شهد وقائع مثيرة للجدل في الساحل الشمالي بمصر.

وقال في تصريحات أدلى بها إلى الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس"، إن "من الواضح أن هناك من نصحوا علامة بالتصعيد، فاستجاب لهم بتصريحات مفاجئة ومتشددة، لا يمكن قبولها".

وأضاف أنه "لا يمكن اختصار الأزمة في مجرد قبلة طبعتها معجبة على خد المطرب أثناء الحفل"؛ مؤكدًا أن "لجنة التحقيق بالنقابة تمتلك مقاطع فيديو موثقة تُبيّن أن الحفل امتلأ طوال الوقت بفتيات يهبطن ويصعدن من وإلى خشبة المسرح، ليوزّعن القُبلات والأحضان على نحوٍ لا يمكن القبول به"، على حدّ قوله.

وتأتي تصريحات نقيب الموسيقيين ردّاً على تصريحات راغب علامة، التي قال فيها إن "قبلة من معجبة لا يمكن اعتبارها جريمة"، كما سخر من قرار منعه من الغناء بسبب تلك الواقعة، قائلًا: "بعد ذلك، لا بد من وضع حواجز شائكة على خشبة المسرح".

وأضاف راغب علامة، غاضبًا في تصريحات تلفزيونية: "العديد من مقاطع الفيديو والكليبات تحتوي على مشاهد مماثلة، وكذلك حفلات الزفاف التي تتضمن القُبلات والأحضان"، متسائلًا: "لماذا يتم اتخاذ قرار بحقي أنا فقط؟ أنا فنان، وجمهوري يُعبّر عن محبته لي".

أخبار ذات علاقة مصطفى كامل يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمته مع راغب علامة

واتّهم مدوّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى كامل بالسعي وراء "الشو الإعلامي"، من خلال قرار منع راغب علامة من الغناء، "بغية إثبات أنه حامٍّ للذوق الموسيقي العام في مصر"، وفق تعبيرهم.

وأكّد هؤلاء أن منع صعود المعجبات إلى المسرح هو، في الأساس، من مسؤولية الجهة المنظِّمة للحفل، وليس الفنان.

وأشاروا إلى أن مصطفى كامل كان قد أعلن، قبلها بساعات، شطب عضوية ثلاثة أعضاء من فئة "الأداء الصوتي" دون ذكر أسمائهم، بحجة عدم منحهم أي فرصة للشهرة على حساب النقابة؛ ما يشير إلى أن إعلان اسم راغب علامة يستهدف "الظهور الإعلامي".