مطرب مصري يفاجىء متابعيه بوصيته "الغريبة"
فاجأ المطرب الشعبي سمسم شهاب متابعيه في "فيسبوك" بوصية صادمة يعلن فيه قطع علاقته بشقيقه الأكبر، ويطلب منه عدم السير في جنازته.
وكتب شهاب عبر صفحته الرسمية: "كان يجب أن أتخذ قرار البعد عنكم من حوالى 30 سنة، نعم تأخرت كثيرًا، ولكن ما فعلته أنا وزوجتى- رحمة الله عليها- نحتسبه عند الله تعالى، وما عند الله خير وأبقى".
وأضاف: "لو سمحتم، لا أتمنى أن أراكم أو أسمع صوتكم حتى وأنا في طريقى إلى الدار الآخرة، وهذه هي وصيتي لأخي الكبير الحاج أشرف، ربنا كشفكم والحمد لله".
وتابع موضحا: "الموضوع ليس له صلة بقطع الأرحام؛ ولكن له صلة بانتهاك حرمة المتوفى، وعدم احترام المشاعر، وعدم احترام صلة الدم والعشرة".
واختتم وصيته بقوله: "لم أكتب هذا البوست إلا عندما ضاق صدري من الحزن والألم من تصرفاتهم، وإيماني بربي هو من يعصمني من الخطأ في حق أي إنسان مهما أساء لي، فقط اتخذت قرارًا بالبعد عنهم، وهو قرار صعب؛ بل صعب جدًّا على قلبي، لأني تعودت على أن أتواجد بجوار الجميع، وأن أمد يدي بالخير لكل من حولي.. والله على ما أقول شهيد".
وتراوحت التعليقات ما بين الدعاء للمطرب بإزالة الكرب، والتحذير من مغبة قطع صلة الأرحام، والدعم له في هذا الموقف.
وقال أحد المعلقين على منشور الفنان: "ربنا يصلح الحال يا نجم حضرتك من أفضل الشخصيات والله مش مجرد فنان ولكن متعودناش من حضرتك على مثل هذه المنشورات مهما كانت الأسباب ربنا يهدي الجميع".
وعلق آخر: "مش انت اللي تقول كدة أنت عنوان الأخلاق والقيم الإنسانية إياك وقطع الرحم".