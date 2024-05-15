مطرب مصري يفاجىء متابعيه بوصيته "الغريبة"

فاجأ المطرب الشعبي سمسم شهاب متابعيه في "فيسبوك" بوصية صادمة يعلن فيه قطع علاقته بشقيقه الأكبر، ويطلب منه عدم السير في جنازته.

وكتب شهاب عبر صفحته الرسمية: "كان يجب أن أتخذ قرار البعد عنكم من حوالى 30 سنة، نعم تأخرت كثيرًا، ولكن ما فعلته أنا وزوجتى- رحمة الله عليها- نحتسبه عند الله تعالى، وما عند الله خير وأبقى".

وأضاف: "لو سمحتم، لا أتمنى أن أراكم أو أسمع صوتكم حتى وأنا في طريقى إلى الدار الآخرة، وهذه هي وصيتي لأخي الكبير الحاج أشرف، ربنا كشفكم والحمد لله".

وتابع موضحا: "الموضوع ليس له صلة بقطع الأرحام؛ ولكن له صلة بانتهاك حرمة المتوفى، وعدم احترام المشاعر، وعدم احترام صلة الدم والعشرة".