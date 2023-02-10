"هو إللي رجعني للحياة".. سورية تضع طفلها وسط رعب الزلزال

عندما وقع الزلزال، فرت عائلة فاطمة أحمد من منزلها في مدينة حلب شمال سوريا لتشعر بألم المخاض وتضع بعد ساعات قليلة طفلها الثالث داخل أحد المستشفيات.

وتقول فاطمة، إن الطريق إلى المستشفى كان صعبا لأن "حالات الوفيات كانت كثيرة" قبل أن ينقلها رجال الإنقاذ إلى بر الأمان ويوجهوهم للمستشفى.

وقالت عن ابنها الجديد نجم الدين محمود "الله يحميلي إياه ويخليلي إياه ولا يحرمني منه لأنه. بالنسبة لي هو إللي رجعني للحياة".