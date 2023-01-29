شاعر تونسي كفيف يحول الإعاقة إلى محفّز للإبداع (فيديو إرم)
نجح الشاب التونسي أحمد إسماعلية بتحويل الإعاقة البصرية التي لازمته إلى محفّز على الإبداع، و ذلك بإصدار ديوانه الشعري الثاني مؤخرًا، مؤكدًا أنّ طموحه لا يتوقف وأنّ الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمامه رغم الصعوبات التي واجهها.
وأحمد إسماعلية شاعر تونسي كفيف يبلغ من العمر 25 سنة حاصل على ماجستير في اختصاص "إنجليزية التواصل"، حيث يقبل عليه التلاميذ والراغبون في تعلم الإنجليزية.
وأنهى أحمد دراسته بالمعهد العالي للغات بتونس، وهو يكتب الشعر، وقد أصدر ديوانين حتى الآن، ويؤكد أنه بدأ كتابة الشعر باللغة الإنجليزية منذ الصغر، وأنه كان مغرمًا بهذه اللغة منذ الصبا، وكان متميزًا فيها.
ويؤكد أحمد في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه كان يكتب الأشعار ويحتفظ بها لنفسه ولم يكن يبوح لأحد بذلك، حتى طلبت منه أستاذته وهو في سن الخامسة عشرة من عمره كتابة نص شعري يمكن استثماره كأغنية.
وأكد أنّ أستاذته أعجبت كثيرًا بما كتب حينها، ومنذ ذلك الوقت تشجّع وتحرص على إخراج كتاباته إلى النور.
وبخصوص الصعوبات التي واجهها وما إذا كان فقدانه للبصر عاملًا معرقلًا لمسيرته، قال أحمد إنّ الإعاقة تمنحك الخيار أن تتخذها إمّا كحاجز أو كحافز، إما أن تراها حاجزًا يمنعك من التقدم وإما العكس.
مؤكدا أنّ هناك صعوبات اعترضته بالفعل، وهي صعوبات وتحديات يومية، وتساؤلات تُطرح عليه حول كيفية عيشه وكيف يكتب وكيف يرى وكيف يقرأ.
وأكد الشاب التونسي أن التكنولوجيا تساعده كثيرًا اليوم، معتبرًا أنه بالتكنولوجيا يصبح كل شيء ممكنًا، حيث يملك جهاز حاسوب ناطقًا، وقد كتب ديوانه الشعري الثاني بمفرده.
ومن الصعوبات أيضًا أن كثيرًا من الناس لا يفهمون الإنجليزية، حيث تُعتبر الفرنسية اللغة الثانية في تونس، إضافة إلى أن التظاهرات والفعاليات الثقافية تنتظم باللغة العربية أو الفرنسية ويُطلب منه الترجمة.
وأشار أحمد إلى صعوبة تسويق ديوانه الشعري، حيث إنّ دور النشر لا تتحمس كثيرًا لطباعة المؤلفات باللغة الإنجليزية لا سيما الشعر الذي لا يتم تسويقه على نحو واسع.
ويضمّ الديوان الصادر حديثًا 40 قصيدة باللغة الإنجليزية، حاول أحمد من خلاله الحديث عن تجربة شخصية وتجربة جماعية.
مشيرًا إلى أنّ الرسالة التي أراد تبليغها هي: "نحن لا نختار مصيرنا لكننا نختار مسيرنا، وهذا ما يصنع الفرق بين الأشخاص" وفق تعبيره.