شاعر تونسي كفيف يحول الإعاقة إلى محفّز للإبداع (فيديو إرم)

نجح الشاب التونسي أحمد إسماعلية بتحويل الإعاقة البصرية التي لازمته إلى محفّز على الإبداع، و ذلك بإصدار ديوانه الشعري الثاني مؤخرًا، مؤكدًا أنّ طموحه لا يتوقف وأنّ الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمامه رغم الصعوبات التي واجهها.

وأحمد إسماعلية شاعر تونسي كفيف يبلغ من العمر 25 سنة حاصل على ماجستير في اختصاص "إنجليزية التواصل"، حيث يقبل عليه التلاميذ والراغبون في تعلم الإنجليزية.

وأنهى أحمد دراسته بالمعهد العالي للغات بتونس، وهو يكتب الشعر، وقد أصدر ديوانين حتى الآن، ويؤكد أنه بدأ كتابة الشعر باللغة الإنجليزية منذ الصغر، وأنه كان مغرمًا بهذه اللغة منذ الصبا، وكان متميزًا فيها.