هل قصد محمد رمضان؟ "مدفع" عمرو دياب مفاجأة "الهضبة" للجمهور (فيديو)

أحيا المغني المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح (U Arena) في ثالث حفلات "مهرجان العلمين" السنوي، وقدم لجمهوره في ختام الحفل مفاجأة غير متوقعة.

وفاجأ عمرو دياب الحضور بإخراج "مدفع" على خشبة المسرح يطلق "قمضان" هدايا من الفنان للجمهور، مقدماً الشكر لمصمم المدفع خبير الألعاب النارية أحمد عصام، قائلاً: "المدفع حيفرقع تي شرتات".

ونقلت منصات مصرية عن "الهضبة" قوله خلال الحفل: "حابب أشكر أحمد عصام، مصمم الفايروركس، اللي صمّم لي المدفع دا واللي هيفرقع تي شيرتات للجمهور"، حسب تعبيره.

وربط كثيرون بين "مدفع عمرو دياب" وشكره للمصمم، وبين "مدفع محمد رمضان" وهو اسم برنامج قدمه الأخير في شهر رمضان الماضي.

واعتبر البعض أن الموقف قد يحمل إسقاطاً على محمد رمضان الذي شهد حفله الأخير مأساة مروعة جرّاء انفجار وقع نتيجة خلل في نظام الألعاب النارية خلال حفله الغنائي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر مصرية بأن حفل عمرو دياب تخطى حضوره 30 ألف شخص، ليكون أكبر حفل غنائي في موسم العلمين 2025.

يذكر أن عمرو دياب كان موضع جدل بعدما نشر عدة صور توثق تصدره لأكثر الألبومات استماعاً خلال الفترة الأخيرة وظهر فيها مواطنه تامر حسني في المركز الرابع، وهو ما رد عليه الأخير برسالة حملت نقداً مباشراً.