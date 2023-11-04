مدينة العيون.. وجهة سياحية منسية في تونس

وتعمل الجمعية على توظيف هذا النوع من السياحة في خدمة البيئة محليًا لتحقيق تنمية عادلة، وذلك بالعمل على تنمية قدرات المتساكنين المحلييّن، لتحسين ظروف العيش والتشجيع على الاستثمار في المجال البيئي والزراعي، مثلما يحصل في منطقة الأجرد وغيرها من المناطق الريفية المجاورة.

سياحة هادفة ومسؤولة

ويصف المنصوري السياحة البيئيّة بأنها "سياحة هادفة ومسؤولة"، مبينًا أنها تستهدف ثلاث فئات اجتماعية، هي: السكّان المحليون من حرفيين، والزوّار من مستكشفين تونسيين وأجانب، إضافة إلى الفاعلين المحليين مثل الدليل السياحي والناشطين في المجتمع المدني وكل المواطنين.

ويتّفق الفاعلون في مجال السياحة البديلة وتثمين الثروات الطبيعية والثقافية على بعض المعوقات الرئيسيّة، مثل ضعف الجهود المحلية لاستثمار كل هذه المقومات التي تملكها المنطقة، إضافة إلى غياب الاستراتيجيات اللّازمة للترويج للمنتوجات المحليّة، وغياب الوعي بقيمتها الغذائية والصحيّة، رغم أهميتها وارتفاع الطلب عليها في الأسواق العالمية.

ويقترح الفاعلون في هذا الإطار ضرورة تثمين الثروات الكبيرة الموجودة في محافظة القصرين واستغلالها، ما ينعكس إيجابا على كافة المؤشرات المتعلقة، خاصة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وتعتبر السياحة البديلة في المناطق الداخلية التونسية خصوصا توجها ذا مستقبل واعد، وهي دافع مهم للتنمية المستدامة وتطوير الوضع الاقتصادي الذي يشهد ركودًا، رغم تطوره في مناطق أخرى، إذ أصبح ركيزة دورتها التنموية. وفي المقابل، لا يزال القطاع يشهد إهمالا من قبل مؤسسات الدولة، في ظل غياب قوانين تشجع على الاستثمار وتنظم السياحة البديلة وتحفزها.