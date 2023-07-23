لبنان.. تكريم الموسيقي "غي مانوكيان" في مهرجان بيت الدين الدولي (صور)

كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان بيت الدين الدولي في لبنان، الملحن والموسيقي وعازف البيانو غي مانوكيان، بمنحه عباءة بمثابة عربون شكر على محبته ودعمه منذ سنوات، كما منحه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، وثيقة تكريم من الوزارة.

وقال نصار خلال ختام أمسية غنائية أحياها مانوكيان في مهرجان بيت الدين الدولي، إن الوزارة ارتأت تكريم مانوكيان لعطائه الكبير، ورفعه لاسم لبنان عاليا.

وقالت رئيسة المهرجان، نورا جنبلاط، إن مانوكيان ساهم في عودة المهرجانات العام الماضي من خلال تقديمه حفلتين مجانيتين، فيما كان أول حفل أطلقه عام 2009.

من جهته قال مانوكيان إنه يحب أن يكرم في مهرجان بيت الدين، مبينا أن هذا المهرجان لها فضل كبير عليه منذ عام 2009، لأنه كان انطلاقته للعالم.