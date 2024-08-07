أحالت جامعة الزقازيق المصرية الطالب صاحب واقعة الرقص بحفل تخرجه من كلية التجارة إلى التحقيق.

وأثار مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة استنكارًا وجدلًا واسعي النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره نشطاء بمرتبة "إهانة" لكل قيمة علمية وتربوية، خاصة أنه جرى أمام أعين أساتذة الجامعة الذين كانوا يستعدون لتسليم شهادة التخرج للطالب.

وقالت جامعة الزقازيق في بيان إن هذه الواقعة هي تصرف فردي للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه، ولكنها خرجت عن السياق العام والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء، وبناء على ما سبق بُحِث الموضوع، ليحال الطالب إلى التحقيق.

ولا تعد تلك الواقعة الوحيدة من نوعها، وإنما تأتي في سياق ظاهرة انتشرت أخيرًا في الجامعات والمعاهد المصرية.