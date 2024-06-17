جريمة مروعة تهز تونس.. رجل يذبح زوجته وسط الطريق

هزّت جريمة مروعة تونس بعد أن استفاقت محافظة القيروان على جريمة قتل رجل لزوجته ذبحًا بالسكين، بعد مطاردته لها في الطريق العام، اليوم الاثنين ثاني أيام العيد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تفيد المعطيات الأولية بأن خلافًا نشب فجرًا بين زوجين لأسباب غير معروفة، فعمد الزوج الى تعنيف الزوجة التي لاذت بالفرار إلى خارج المنزل.

ليقوم الزوج بالتقاط سكين واللحاق بالضحية وإسقاطها أرضًا ثم شرع في طعنها في عدة مواطن من جسدها بطريقة فظيعة انتهت بذبحها قبل أن يتدخل الجيران الذين تمكنوا من السيطرة عليه مع وصول الأمن الذين قبضوا عليه.

وأكد المدير الجهوي للصحة في القيروان الدكتور معمّر الحاجي لموقع "موزاييك" التونسي، أن وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار في القيروان استقبلت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين جثة امرأة عمرها 30 سنة وهي أم لطفلين.

وأضاف أن الأم توفيت نتيجة تعرضها إلى عملية ذبح على مستوى الرقبة وتلقيها عدة طعنات على مستوى البطن.