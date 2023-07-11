سابقة في لبنان.. سنة سجن بحق الإعلامية ديما صادق

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرارًا بسجن الإعلامية ديما صادق، سنة واحدة، وتجريدها من حقوقها المدنية وغرامة تقدر بأكثر من 7 آلاف دولار، بعد إدانتها في قضية رفعها حزب التيار الوطني الحر ضدها.

وكان المحامي ماجد بويز الموكل عن "التيار" رفع دعوى ضد صادق، بتهمة "القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية"، بعد أن وصفت المدعى عليها أفراد الحزب بأنهم "نازيون".