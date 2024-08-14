مادونا تواعد لاعب كرة قدم يصغرها بـ37 عاما (صور)

شوهدت النجمة الأمريكية الشهيرة مادونا تمسك بيد حبيبها الجديد لاعب الكرة "أكيم موريس" الذي يصغرها بـ37 عامًا.

وظهرت أيقونة البوب ​​​​البالغة من العمر 65 عامًا مع أكيم البالغ من العمر 28 عامًا أثناء تنزههما معًا في شوارع بورتوفينو بإيطاليا.

وأكيم، هو لاعب كرة قدم مولود في جامايكا، ونال شهرة واسعة بعد ظهوره على غلاف مجلة Paper مع مادونا في أغسطس 2022.

وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مادونا وأكيم يوجَدان حاليًا في إيطاليا استعدادًا لعيد ميلاد مادونا السادس والستين، الذي يوافق 16 أغسطس الجاري.

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وتأتي رؤية الثنائي بعد شهر واحد فقط من قضاء الرابع من يوليو معًا احتفالًا بيوم استقلال الولايات المتحدة، وهو ما شاركته مادونا عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام.

يذكر أن مادونا وأكيم التقيا لأول مرة في العام 2022، وأعلنت النجمة المثيرة للجدل عن ارتباطها بلاعب الكرة رسميًا عبر منشور ضم صورًا لهما بأوضاع رومانسية، في يوليو الماضي.

وتعرضت مادونا وقتها لهجوم غير مسبوق، إذ طالبها متابعوها حول العالم، بالدخول في علاقة جدية مع رجل من أبناء جيلها، والتوقف عن مواعدة الشباب الأصغر منها سنًا فقط من أجل إثارة الجدل ولفت الانتباه.