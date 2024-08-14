عاجل

"إيسنا": إيران تنفي بحث إرسال ممثل إلى مفاوضات غزة
logo
منوعات

مادونا تواعد لاعب كرة قدم يصغرها بـ37 عاما (صور)

مادونا تواعد لاعب كرة قدم يصغرها بـ37 عاما (صور)
مادونا المصدر: AFP
فريق التحرير
فريق التحرير
14 أغسطس 2024، 6:47 ص

شوهدت النجمة الأمريكية الشهيرة مادونا تمسك بيد حبيبها الجديد لاعب الكرة "أكيم موريس" الذي يصغرها بـ37 عامًا.

وظهرت أيقونة البوب ​​​​البالغة من العمر 65 عامًا مع أكيم البالغ من العمر 28 عامًا أثناء تنزههما معًا في شوارع بورتوفينو بإيطاليا. 

وأكيم، هو لاعب كرة قدم مولود في جامايكا، ونال شهرة واسعة بعد ظهوره على غلاف مجلة Paper مع مادونا في أغسطس 2022.

18450c44-ce9b-400e-945d-d1aa8b15c0b0

وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مادونا وأكيم يوجَدان حاليًا في إيطاليا استعدادًا لعيد ميلاد مادونا السادس والستين، الذي يوافق 16 أغسطس الجاري.

أخبار ذات علاقة

مقاضاة مادونا بعد عرض "غير أخلاقي" على المسرح

وتأتي رؤية الثنائي بعد شهر واحد فقط من قضاء الرابع من يوليو معًا احتفالًا بيوم استقلال الولايات المتحدة، وهو ما شاركته مادونا عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام.

e538d89b-ed99-4c2e-882d-f570822e09b9

يذكر أن مادونا وأكيم التقيا لأول مرة في العام 2022، وأعلنت النجمة المثيرة للجدل عن ارتباطها بلاعب الكرة رسميًا عبر منشور ضم صورًا لهما بأوضاع رومانسية، في يوليو الماضي. 

وتعرضت مادونا وقتها لهجوم غير مسبوق، إذ طالبها متابعوها حول العالم، بالدخول في علاقة جدية مع رجل من أبناء جيلها، والتوقف عن مواعدة الشباب الأصغر منها سنًا فقط من أجل إثارة الجدل ولفت الانتباه. 

مادونا

أخبار ذات صلة

سيول اليمن تفرق شقيقين بعد "مجازفة فاشلة"
سيول اليمن تفرق شقيقين بعد "مجازفة فاشلة"
عامل نظافة يعثر على مبلغ ضخم داخل كيس قمامة في الجزائر
عامل نظافة يعثر على مبلغ ضخم داخل كيس قمامة في الجزائر
لماذا يتعلق الأبناء بأمهاتهم أكثر من آبائهم؟
لماذا يتعلق الأبناء بأمهاتهم أكثر من آبائهم؟
"جهة طنجة".. قبلة المغاربة والأجانب لقضاء عطلة الصيف (صور)
"جهة طنجة".. قبلة المغاربة والأجانب لقضاء عطلة الصيف (صور)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC