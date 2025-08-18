بينها العنف والاغتصاب.. نجل ولية عهد النرويج يواجه 32 تهمة

صرح ممثلو ادعاء في أوسلو بتوجيه عدة اتهامات، من بينها الاغتصاب، إلى ماريوس بورج هويبي أكبر أبناء الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج.

وتأتي الاتهامات بعد نحو عام من ظهور أول مزاعم بشأن العنف من جانب الابن الأكبر للأميرة ولية العهد.

ويواجه هويبي، البالغ 28 عاما، ما يصل إلى 32 تهمة، من بينها الاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة.

ووفقا للمدعي العام، من المرجح أن تبدأ محاكمته في منتصف يناير/كانون الثاني 2026. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق القانون النرويجي.

وكان ولي العهد النرويجي قد اعترف في عام 2024 بـ"حادث أذى جسدي" ضد صديقته الأخيرة، وأضرار جنائية في شقتها وتهديد، إلا أنه لم يعترف بأي محاولة اغتصاب.

وولد هويبي قبل أن تتزوج والدته ميت ماريت من ولي العهد الأمير هاكون وتصبح أميرة في عام 2001، لذا فهو خارج خط الخلافة الملكية في النرويج، ولا يحمل أي لقب ولا يتمتع بدور عام.