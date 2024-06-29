شاب سعودي ينجو من موت محقق بسبب هوايته مع الأفاعي (فيديو)‎

كشف شاب سعودي من منطقة مكة المكرمة كيف نجا من موت محقق بعدما لدغته أفعى شديدة السمية، خلال ممارسته هوايته غير المألوفة وشديدة الخطورة في تتبع الأفاعي.

وتعرض عبدالله المالكي للدغة من أفعى الكوبرا العربية ذات السمية العالية، كادت أن تودي بحياته، لولا نقله للمستشفى وإدخاله العناية المركزة بعدما دخل في غيبوبة.

ورغم كون اللدغة في بداية كفه، فإن تأثير الإصابة امتد لكل ساعده، تاركاً ندبة كبيرة ومخيفة تعكس مدى خطورة لدغة أفعى الكوبرا العربية.

وظهر الشاب في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية ليحكي عن هوايته في تتبع الأفاعي، عندما شمَّر عن ساعده ليعرض الندبة الصادمة.