دراسات حديثة: أي كمية من الكحول يمكن أن تضر بالصحة

لماذا الكحول ضار جدًّا؟

ويعتقد العلماء أن الكحول يتلف الحمض النووي، وعند تناوله "يقوم الجسم بتحويله إلى الأسيتالديهيد، وهي مادة كيميائية سامة للخلايا تدمر الحمض النووي ويمنع الجسم من إصلاح الضرر، وبمجرد تلف الحمض النووي، يمكن للخلية أن تنمو خارج نطاق السيطرة وتشكل ورمًا سرطانيًّا".

ووفق هذه الأبحاث، فإن الكحول "يخلق أيضًا الإجهاد التأكسدي، وهو شكل آخر من أشكال تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص للخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي".

وقال الدكتور النعيمي إنه" يؤثر بشكل أساس على الحمض النووي، ولهذا السبب فإنه يؤثر على العديد من أجهزة الأعضاء"، مضيفًا "على مدار العمر، يؤدي الاستهلاك المزمن إلى إتلاف الأنسجة بمرور الوقت".

أليس من المفترض أن يكون الكحول مفيدًا لقلبك؟

ويعد تأثير الكحول على القلب أمرًا محيرًا لأن بعض الدراسات زعمت أن تناول كميات صغيرة منه، وخاصة النبيذ الأحمر، يمكن أن يكون مفيدًا.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الكحول يرفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL، وأن مادة ريسفيراترول، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب (والنبيذ الأحمر)، لها خصائص وقائية للقلب.

ومع ذلك، قالت ماريان بيانو، أستاذة التمريض في جامعة فاندربيلت "هناك الكثير من الأدلة الحديثة التي تتحدى حقًا فكرة أي نوع مما نسميه التأثير الصحي للكحول على القلب".

ومن المحتمل أن فكرة أن جرعة منخفضة من الكحول مفيدة لصحة القلب نشأت من حقيقة أن الأشخاص الذين يشربون كميات صغيرة يميلون إلى اتباع عادات صحية أخرى، مثل ممارسة الرياضة وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وعدم التدخين.

وأضافت "بيانو" إنه "في الدراسات القائمة على الملاحظة، ربما تُعزى الفوائد القلبية لهذه السلوكيات بشكل خاطئ إلى الكحول".

ووجدت أبحاث حديثة أنه حتى المستويات المنخفضة من شرب الكحول تزيد بشكل طفيف من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وترتفع المخاطر بشكل كبير للأشخاص الذين يشربون بشكل مفرط.

لكن الخبر السار هو أنه عندما يتوقف الناس عن الشرب أو يتوقفون عنه، ينخفض ضغط الدم لديهم، فيما يرتبط الكحول أيضًا بإيقاع غير طبيعي للقلب، يُعرف بالرجفان الأذيني، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية.