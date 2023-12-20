الصين.. برد شديد يعرقل جهود الإنقاذ بعد الزلزال
تحدى رجال الإنقاذ درجات حرارة تقل عن الصفر المئوي لإنقاذ ضحايا زلزال هز منطقة نائية في إقليم قانسو شمال غرب الصين، فيما يواجه الناجون أشهراً من الغموض بسبب عدم وجود مأوى دائم لهم.
وهز زلزال بلغت قوته 6.2 درجة مقاطعة جيشيشان بالقرب من الحدود بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي قبل دقيقة واحدة من منتصف ليل الاثنين، ما دفع السكان المذعورين إلى الخروج من منازلهم في البرد بوقت متأخر من الليل، كما تسبب الزلزال في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه ومنشآت الإنتاج الزراعي، وتسبب أيضا بحدوث انهيارات أرضية وطينية.
وقالت السلطات إنه تم العثور على 113 جثة في قانسو حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، فيما أصيب 782 شخصاً، وفي المقاطعة المجاورة تشينغهاي، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 شخصاً إضافة إلى 186 جريحاً، وما زال 13 في عداد المفقودين.
وقالت وسائل إعلام صينية إنه تم العثور على 78 شخصاً على قيد الحياة في قانسو بانتهاء عمليات الإنقاذ بعد ظهر الثلاثاء، وتحول التركيز إلى علاج الجرحى وإعادة توطين السكان نظراً لاقتراب فصل الشتاء الذي سيستمر لأشهر.
وتواجه عمليات مساعدة الناجين على التعافي بعد الزلزال تحديات إضافية؛ بسبب موجة البرد الشديدة التي تجتاح معظم أنحاء الصين، منذ الأسبوع الماضي.
وانخفضت درجات الحرارة حول مركز الزلزال في قانسو إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر مساء أمس الثلاثاء.
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن باحثين، بأن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض والمعرضين لدرجة حرارة تقل عن 10 درجات مئوية دون مساعدة معرضون لخطر الانخفاض السريع لدرجة حرارة الجسم، وقد لا يتمكنوا من النجاة إلا لمدة تتراوح بين خمس إلى 10 ساعات حتى لو لم يصابوا بأذى.