الصين.. برد شديد يعرقل جهود الإنقاذ بعد الزلزال

تحدى رجال الإنقاذ درجات حرارة تقل عن الصفر المئوي لإنقاذ ضحايا زلزال هز منطقة نائية في إقليم قانسو شمال غرب الصين، فيما يواجه الناجون أشهراً من الغموض بسبب عدم وجود مأوى دائم لهم.

وهز زلزال بلغت قوته 6.2 درجة مقاطعة جيشيشان بالقرب من الحدود بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي قبل دقيقة واحدة من منتصف ليل الاثنين، ما دفع السكان المذعورين إلى الخروج من منازلهم في البرد بوقت متأخر من الليل، كما تسبب الزلزال في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه ومنشآت الإنتاج الزراعي، وتسبب أيضا بحدوث انهيارات أرضية وطينية.

وقالت السلطات إنه تم العثور على 113 جثة في قانسو حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، فيما أصيب 782 شخصاً، وفي المقاطعة المجاورة تشينغهاي، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 شخصاً إضافة إلى 186 جريحاً، وما زال 13 في عداد المفقودين.