أعرب الفنان المصري محمد صبحي عن استيائه من الإساءة للمرأة المصرية في معظم الأعمال الفنية التي تُعرض، مشيرا إلى أنه لا يجوز إبرازها على أنها "عاهرة" أو "مدمنة" في معظم الوقت.

وأضاف صبحي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق: "90% من المسلسلات المرأة فيها إما عاهرة أو مدمنة مخدرات أو منحلة، وهذا لا يجوز في بلد كان حلمها هو المرأة على مدى قرون".

ولفت إلى أنه عندما أدلى برأيه في مشكلة ما في أحد الأعمال العربية، كان الرد عليه: "طب ما أنتوا مطلعين المصريين حرامية والمرأة عاهرة في أفلامكم طب ما أنتوا اللي بتقولوا".

وتطرق صبحي في حديثه إلى إبراز العشوائيات في الأعمال الفنية بشكل مستمر ،قائلا: "في عام 2011 دشنت مشروعا كان بمثابة أمنية بالنسبة لي، وهو أن نبني البشر قبل الحجر، وكنت أستهدف إنقاذ العشوائيات، وأزيل هذه الثقبة السوداء من جبين مصر".

وأشار إلى أنه سافر إلى معظم البلدان العربية، ووجد فيها عشوائيات مليئة بالانحلال، لكن لا يسلط أحد الضوء عليها، ولا يتم إبرازها، عكس ما يحدث في مصر، بحسب قوله.

وأوضح أن مشروعه لم يلق استحسان أصحاب الفكر الثقافي، وكان ردهم "يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال، وأنه لا بد من تعرية أنفسنا لتسليط الضوء على العيوب لمعالجتها".

واستكمل: "هذه ليس حرية إبداع، وإنما (قلة أدب) تهدف إلى هدم الوطن، بإبراز مثل هذه العشوائيات في السينما والتلفزيون، والمشاهد يجب أن يستقبح مثل هذه المناظر، ويتمنى تحويلها إلى لجنة، لا أن يتعاطف معها؛ فالفن يقدم الشرير كي يكرهه الجمهور لا أن يحبه".