السعودية.. فنانة ومخرج شهيران "مجاناً" لصنّاع الأفلام الجدد

توفر مبادرة دعم تطوعية جديدة، لصنّاع الأفلام السينمائية القصيرة في السعودية، فرصة الاستفادة من خدمات فنانة مشهورة ومخرج معروف بشكل مجاني.

وبدأت المبادرة مؤخراً، عبر ميلا الزهراني، النجمة السعودية الشابة التي أعلنت استعدادها للعمل المجاني مع صناع الأفلام القصيرة بهدف دعمهم.

وأعلن المخرج السعودي، حمود عودة الشمري، اليوم الأربعاء، انضمامه إلى مبادرة مواطنته، وقرر المشاركة فيها عبر تقديم استشارات مجانية لصنّاع الأفلام في مجالي الإخراج والإنتاج.

وتقول ميلا الزهراني التي تمتلك رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية المعروفة، إن تطوعها بالتمثيل مجاناً في أي فيلم سعودي قصير، يستهدف دعم صناع السينما السعودية.

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وأضافت أن مبادرتها التي أعلنت عنها عبر منصة "فاصلة" المتخصصة بأخبار السينما، هي إيماناً منها بأهمية السينما والفيلم القصير في صقل مواهب وخبرات صناعها.

وأشارت المنصة السينمائية إلى بدايات الزهراني التي دخلت عالم التمثيل عن طريق الصدفة ودون دراسة متخصصة، قبل أن تصبح نجمة في رصيدها أعمال ناجحة مثل فيلم "المرشحة المثالية"، ومسلسلات "بنات الملاكمة" و"العاصوف" و"دفعة لندن" و"قلم رصاص".

كما أن المخرج حمود الشمري اسم معروف في قطاع الإنتاج والإخراج في السعودية، فبجانب عمله الفني الأشهر "يوميات وضاح"، يعد أول من قدم الفنان الشاب فيصل العيسى للشاشة عبر بطولة مسلسل "يوميات الفتى راشد" عام 2003، قبل أن يصبح نجم سلسلة "شباب البومب" نجماً بلا منازع.