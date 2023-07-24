حرائق الغابات تستعر في الجزائر وارتفاع عدد الضحايا إلى 34
أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الحرائق في غابات بجاية والبويرة الجبليتين إلى 34، بينهم عدد من الجنود.
وقالت السلطات إن حرائق كبيرة تجتاح مساحات واسعة من الغابات، في وقت تشهد فيه البلاد موجة شديدة الحرارة تؤثر على مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.
وتواصل كوادر الحماية المدنية عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن 7500 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق، فيما أُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن، لنقلهم إلى أماكن آمنة.
وتشهد مناطق شمال أفريقيا موجة حر شديدة، وسجلت درجات حرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس، التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية، مما اضطر بعض السكان إلى مغادرة منازلهم هربا من الحرائق.
وأعلن مسؤول في الحماية المدنية إجلاء مئات من سكان بلدة ملولا في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.