حرائق الغابات تستعر في الجزائر وارتفاع عدد الضحايا إلى 34

أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الحرائق في غابات بجاية والبويرة الجبليتين إلى 34، بينهم عدد من الجنود.

وقالت السلطات إن حرائق كبيرة تجتاح مساحات واسعة من الغابات، في وقت تشهد فيه البلاد موجة شديدة الحرارة تؤثر على مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وتواصل كوادر الحماية المدنية عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.