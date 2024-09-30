تغريم نجم "بي تي إس" 11 ألف دولار بسبب "الكحول"

غرّمت محكمة كورية جنوبية عضو فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس" المغني "سوغا" ما يعادل 11516 دولارا أميركيا لقيادته دراجة سكوتر كهربائية وهو في حال سكر، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الاثنين.

وعثرت الشرطة على المغني البالغ 31 عاما مستلقيا قرب دراجته ليل السادس من أغسطس، فيما كان مستوى الكحول في دمه أعلى ثلاث مرات تقريبا من الحد الأقصى الذي يجيز سحب رخصة السَوق من الشخص المعني.

وسُحبت رخصة السَوق بالفعل من المغني الذي يؤدي حاليا الخدمة العسكرية الإجبارية كضابط خدمات اجتماعية.

ونقلت "يونهاب" عن مصادر قانونية إن محكمة منطقة سيول الغربية فرضت الجمعة الفائت على المغني "غرامة قدرها 15 مليون وون (11516 دولارا)، وهو حكم مطابق للعقوبة التي طلبها الادعاء العام".

وبلغ مستوى الكحول في دم سوغا 0,227%، أي نحو ثلاثة أضعاف المستوى الذي يجيزه القانون.

أشارت الإدارة العسكرية إلى أن سوغا لن يعاقب بموجب القوانين العسكرية، بل بموجب قانون المرور؛ لأن المخالفة وقعت خارج ساعات خدمته.

وكان سوغا (واسمه الحقيقي مين يون جي)، نشر رسالة اعتذار في آب/أغسطس، اقرّ فيها بأنه "شوّه" اسم الفرقة.

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وكتب "لقد لوثت الذكريات الغالية التي أوجدتها مع أعضاء (الفرقة) الآخرين ومعجبينا، وقد شوهت اسم "بي تي إس".

واعترف سوغا بأنه ارتكب "خطأ فادحا"، وأكد أنه "آسف جدا".

وعلّق الأعضاء السبعة في فرقة الذكور الأكثر شعبية في العالم نشاطهم منذ عام 2022 من أجل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية التي تفرضها كوريا الجنوبية على جميع الرجال دون 30 عاما بسبب التوترات مع كوريا الشمالية التي تمتلك أسلحة نووية.