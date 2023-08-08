الكويت.. ضبط وافدين اخترقا أنظمة وزارة الكهرباء والماء

تمكنت الأجهزة الأمنية المُختصة في الكويت من ضبط وافدين تلاعبا بقراءات فواتير وزارة الكهرباء والماء، بعد أن قاما بدخول غير مشروع على أنظمة قراءات عدادات وزارة الكهرباء والماء، وتلاعبا بها نظير مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكن من ضبط الوافدين، مؤكدة إحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنها تمكنت من ضبط الوافدين وهما من جنسيات عربية مختلفة، بعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية، وذلك بعد أن قاما بالتلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.