القبض على أم ومعلمة حاولتا سرقة أسئلة الامتحانات لطالبة متفوقة

في قضية صادمة، اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية أمًّا ومعلمة سابقة لابنتها بعد محاولتهما سرقة أوراق الامتحانات من مدرسة للبنات في مدينة أندونغ، بمقاطعة كيونغسانغ الشمالية.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" وقعت الحادثة في ساعات الفجر الأولى من يوم الـ4 من يوليو، حين تم تفعيل نظام الإنذار بالمدرسة، وكشفت كاميرات المراقبة محاولة الأم والمعلمة اقتحام مكتب الهيئة التدريسية حيث تُخزن أوراق الامتحانات المطبوعة.

والمعلمة السابقة، البالغة من العمر 31 عامًا، كانت استقالت في فبراير 2024، لكنها لا تزال قادرة على دخول المدرسة باستخدام جهاز بصمة الإصبع، حيث لم تُحذف بياناتها من نظام الأمن، بحسب السلطات.

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وكانت برفقة المعلمة امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا، تبيّن لاحقًا أنها والدة طالبة متفوقة في المدرسة. ورغم دخولهما إلى المكتب، فإن الإنذار دفعهما للهرب، وتم توثيق كل شيء عبر الكاميرات.

وأظهرت التحقيقات أن المعلمة كانت تُدرّس الطالبة بشكل غير قانوني، في انتهاك للقانون الكوري، وكانت تتلقى مبالغ مالية قدرها 2 مليون وون (نحو 1,440 دولارًا) في كل فترة امتحانية منذ عام 2023. وأكدت المدرسة أن المعلمة دخلت المبنى سبع مرات على الأقل بعد استقالتها، معظمها خلال فترات الامتحانات، كما اكتشفت الشرطة أنها قد رشت مدير المنشآت بالمدرسة ليسمح لها بالدخول، وعبث بتسجيلات الكاميرات.

وتواجه الأم والمعلمة بضع تهم، منها الدخول غير المشروع إلى منشأة خاصة وعرقلة سير العمل. أما الطالبة، التي كانت تحتل المركز الأول في صفها، فقد تم طردها من المدرسة وإلغاء نتائج جميع امتحاناتها.

وأثارت القضية غضبًا واسعًا في المجتمع المحلي، مسلطة الضوء على الضغوط الشديدة التي يفرضها النظام التعليمي التنافسي في كوريا الجنوبية.



