"المراحيض للجميع".. إلينوي الأمريكية تقر قانونًا مثيرًا للجدل

اقترب مشروع مثير للجدل من أن يرى النور في ولاية إلينوي الأمريكية، وهو قانون سيسمح للشركات ببناء دورات مياه مشتركة للذكور والإناث وحتى مثليي الجنس والمتحولين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها أمس الإثنين، أن العضو في الحزب الجمهوري، نيل أندرسون، انتقد بشدة هذه الخطوة أمام مجلس الشيوخ الذي صوت بالأغلبية على تمرير القانون، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يزيد من حالات العنف داخل دورات المياه المشتركة.

وفقاً للتقرير، فإن العديد من الديمقراطيين في إلينوي أعربوا عن دعمهم لمشروع القانون "المراحيض للجميع"، مؤكدين أن هذا القانون سيجعل المتحولين جنسياً يشعرون بالأمان.