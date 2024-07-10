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الجزائر.. إصابة 19 شخصًا إثر اندلاع حريق بعمارة سكنية‎

الجزائر.. إصابة 19 شخصًا إثر اندلاع حريق بعمارة سكنية‎
لحظة إطفاء حريق في مبنى في الجزائر (أرشيفية)المصدر: أ ف ب
محمد بركة
محمد بركة
10 يوليو 2024، 5:50 م

أصيب عدد كبير من الأشخاص في حريق نشب بإحدى العمارات السكنية بولاية "غليزان" الجزائرية، وتم إبعاد العائلات جميعها من المكان كإجراء احترازي أقدمت عليه السلطات. 

وأفاد بيان لجهاز الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت، اليوم الأربعاء، لإخماد حريق شب في مجمع عدادات كهربائية لعمارة من 9 طوابق بمنطقة "عمارات جعفر"، التابعة لبلدية ودائرة غليزان.

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وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا بضيق في التنفس وصدمة، فيما تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، كما تم إبعاد 14 عائلة من الخطر كإجراء وقائي.

وأكد البيان على أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أنحاء العمارة.

ولم يتطرق البيان إلى أسباب الحريق أو ملابساته. وتبعد ولاية غليزان 297 كيلو مترًا عن العاصمة الجزائر. 

 

حريق

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