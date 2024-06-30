مصر.. إخلاء سبيل امرأة حاولت اختطاف طفل في غفلة من والدته (فيديو)

قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل امرأة حاولت اختطاف طفل داخل متجر، في غفلة من والدته، وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث أنها اصطحبته عن طريق الخطأ، ولم تكن تقصد اختطافه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل في مصر، خلال الساعات الماضية، فيديو يُظهر سيدة تمسك بيد طفل داخل متجر في غفلة من والدته، محذّرين الأمهات من ترك أبنائهن في الأماكن العامة.

ويرصد الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة موجودة داخل المتجر، وجود سيدتين وبرفقتهما طفل صغير يتحدثان مع بعضهما حول الأشياء التي سيشتريانها، غافلتين عن الطفل الذي يلعب بجوارهما، لتظهر سيدة أخرى وتقوم باصطحاب الطفل محاولةً الخروج من المتجر.

واكتشفت أم الطفل غياب طفلها، لتنظر للخلف فجأة وتجده بيد السيدة التي تهم بالخروج، لتقوم بالإمساك به، لكن السيدة أخبرتها أنها اعتقدت أنه ابنها، خاصة أنه قريب منه في العمر، ليظهر بالفعل طفلها الذي كان يلعب خارج المتجر.

وتباينت آراء النشطاء حول الواقعة، ففي حين رأى بعضهم أن السيدة من الممكن أن تكون أخطأت بالفعل وظنت أن الطفل ولدها، أكد آخرون أنها نظرت للطفل قبل أن تمسك بيده، مشيرين إلى أن نظراتها أوحت بأنها كانت تنتظر غفلة الأم لتقوم باختطافه.

واستطاعت الشرطة تحديد هوية السيدة، حيث تبين أنها من محافظة طنطا، وكانت تتسوق داخل متجر في المحافظة ذاتها بصحبة طفلها، وحين اصطحبت الطفل كانت تظن أنه ابنها.