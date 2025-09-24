ترافيس كيلسي تحت ضغط والدته لإنجاب أطفال من تايلور سويفت

يعيش خطيب المغنية العالمية تايلور سويفت، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي، حالة من الضغط العائلي بعد رغبة والدته دونا في أن يصبح لديهم المزيد من الأحفاد.

ولم يمضِ شهر منذ إعلان ترافيس كيلسي عن خطوبته من تايلور، التي حازت على جائزة غرامي، حتى أبدت والدته حماستها لدعم الزوجين وتخطيط مستقبلهما العائلي، بما في ذلك إنجاب أطفال.

وخلال حديثه مع شقيقه جيسون والمدرب ديون ساندرز يوم 22 سبتمبر، أشار ترافيس إلى أن والدته تميل لشقيقه جيسون؛ لأن لديه بالفعل أربعة أطفال، مضيفا: "لقد ضغطتْ عليّ"، في إشارة إلى رغبتها في أن ينجب أطفالا مع تايلور.

ولكن الزوجين ليسا في عجلة من أمرهما، حيث صرح مصدر لمجلة People أن ترافيس وتايلور يركزان حاليا على الاستمتاع بخطوبتهما، دون بدء التخطيط لحفل الزفاف أو التفكير في الإنجاب. وأضاف المصدر أن الثنائي سعيد بالإعلان عن خطوبتهما ويأخذ وقتهما للمرحلة المقبلة.

وكان الثنائي نشر خبر خطوبتهما الشهر الماضي عبر "إنستغرام"، من خلال صور رومانسية في حديقة، مع تعليق: "معلم اللغة الإنجليزية ومعلم التربية البدنية سيتزوجان".

وتعود قصة حبهما إلى عامين، حين تحدث ترافيس عن تايلور في بودكاسته New Heights، حيث اعترف بمحاولته التقرب منها أثناء جولتها الموسيقية. ومنذ ذلك الحين، بدأ الثنائي بقضاء الوقت معا حتى ارتبطا رسميا.