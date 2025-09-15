سيث روجن وجين سمارت أوائل الفائزين بجوائز إيمي

حصل سيث روجن بطل مسلسل (ذا ستديو) على أول جائزة "إيمي" له، في حين فازت جين سمارت برابع جائزة "إيمي" عن دورها في مسلسل (هاكس).

وتجمع النجوم لحضور حفل توزيع جوائز أفضل الأعمال التلفزيونية، الذي أقيم وسط مدينة لوس أنجلوس، وقدمه الممثل الكوميدي نيت بارجاتزي.

وبدأ الاحتفال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين) في لوس أنجلوس، ويبث على الهواء مباشرة على قناة "سي.بي.إس" التابعة لباراماونت.

وحصل روجن على جائزة إيمي لأفضل ممثل كوميدي لتجسيده دور مدير تنفيذي سينمائي يحاول صناعة أفلام مرموقة مع تحقيق أرباح لشركة الإنتاج.

وقال روجن، الذي شارك أيضًا في إنتاج المسلسل، وهو يحمل الجائزة على خشبة المسرح: "لم أجهز شيئًا حرفيًا. لم أفز بأي شيء من قبل. هذا أمر شديد الروعة، لا أعرف ماذا أقول".

أما سمارت، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، فقد شكرت عائلتها والممثلين المشاركين في المسلسل وكُتّاب مسلسل (هاكس).

وتقدم سمارت في المسلسل دور ممثلة كوميدية سبعينية تتصادم مع الشبكة التي تدير برنامجها الليلي.

وكان التنافس محتدمًا بين مسلسلي (ذا ستديو) و(هاكس) في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

ويتصدر مسلسل الإثارة النفسي (سيفيرانس) من إنتاج "أبل تي.في" الترشيحات.

ويتمحور المسلسل المرشح للفوز بجائزة أفضل عمل درامي حول موظفي شركة يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم في العمل وذكرياتهم الشخصية.

ونال النجمان آدم سكوت وبريت لور الترشيحين لأفضل ممثل وممثلة.

ومن بين المسلسلات المتنافسة الأخرى، مسلسل (أندور) من عالم (ستار وورز) "حرب النجوم"، ودراما الأطباء (ذا بيت)، ومسلسل الجريمة والغموض (ذا وايت لوتس).

وينافس مسلسل (ذا بنجوين) أو "البطريق" الذي يلعب فيه كولن فاريل دور رجل عصابات في عالم (دي.سي كوميكس) الخيالي على جائزة أفضل مسلسل قصير مع مسلسل (أدولسنس) أو "المراهقة" الذي حقق نجاحًا كبيرًًا على نتفليكس إلى جانب أعمال أخرى.

ويتنافس نواه وايل على أول جائزة "إيمي" له منذ عام 1999 عن دوره كطبيب غرفة طوارئ في مسلسل (ذا بيت).

ورُشّح وايل 5 مرات عن دوره في مسلسل (إي.آر) لكنه لم يفز قط.

ويتنافس فورد أيضًا على أول جائزة "إيمي" له عن دوره الثانوي في مسلسل "شرينكينغ".

وقد ينال برنامج "ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبرت" جائزة أفضل برنامج حواري.

وأعلنت شبكة "سي.بي.إس" في يوليو/ تموز الماضي أنها ستلغي البرنامج.

ويختار 26 ألفًا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين.