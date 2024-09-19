براد بيت "في حالة حب شديدة" مع إينيس دي رامون

أشار مصدر مقرب من النجم الأمريكي براد بيت إلى أن علاقة النجم الرومانسية بإينيس دي رامون "جدية".

وبعد مرور ما يقارب عامين معًا، أصبح الممثل البالغ من العمر 60 عامًا "ملتزمًا للغاية" مع المديرة التنفيذية لدار المجوهرات "أنيتا كو"، البالغة من العمر 31 عامًا.

وقال المصدر لصحيفة Us Weekly اليوم الخميس "إنهما في حالة حب كبيرة".

وأضاف المصدر أن إعلان الثنائي عن علاقتهما الرومانسية رسميًا على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم Wolfs الجديد في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في الأول من سبتمبر الجاري، كان "حدثا كبيرًا".

وأكد مصدر آخر للصحيفة أن الثنائي ارتبطا ببعضهما بعضًا، لأنهما يشتركان في شغفهما بالفن والموسيقى. براد يحب تعريف أصدقائه بإينيس، لأنها مصدر بهجة، فهي تظهر أفضل ما في براد".

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وأوضح المصدر أيضًا أن الأمور "جدية بين براد وإينيس، وأن النجم "ملتزم للغاية تجاهها وتجاه مستقبلهما".

وفي السنوات الماضية، أبدت دي رامون دعمها لبيت وسط طلاقه الفوضوي من زوجته السابقة أنجلينا جولي.

وكان الزوجان السابقان والأكثر شهرة في هوليوود معًا لمدة عقد من الزمان، قبل أن يعقدا قرانهما في عام 2014، متورطين في معركة قانونية مثيرة للجدل حول حضانة أطفالهما الستة ومصنع النبيذ منذ أن تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016.