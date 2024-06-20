مزارع ينجح بزراعة فاكهة "البابايا" الاستوائية في العراق

وأضاف أنه استغل "كثافة أشجار النخيل في البستان ليوفر بيئة جيدة ورطبة لأشجار البابايا، لينجح في زراعة أكثر من 400 شجرة، والتي أثمرت بالشكل المطلوب".

وأكد أنه "ينتظر آذار المقبل لزراعة 1000 شتلة جديدة من البابايا"، داعيا "مزارعي العراق لزراعة النبتة كونها لا تحتاج إلى المياه والسقي الدائم، ما يتناسب مع شح المياه في البلاد".