مزارع ينجح بزراعة فاكهة "البابايا" الاستوائية في العراق
أحمد عبد
نجح المزارع محمود العساف ولأول مرة في العراق بزراعة فاكهة "البابايا" الاستوائية التايلاندية في محافظة بابل.
وقال العساف لـ"إرم نيوز" إنه يعمل دائما على"تدجين وتهجين الأنواع غير المزروعة في العراق سابقا، ولهذا عمل على زراعة فاكهة البابايا التايلاندية، والتي تحتاج إلى طقس استوائي لزراعتها".
وأضاف أنه استغل "كثافة أشجار النخيل في البستان ليوفر بيئة جيدة ورطبة لأشجار البابايا، لينجح في زراعة أكثر من 400 شجرة، والتي أثمرت بالشكل المطلوب".
وأكد أنه "ينتظر آذار المقبل لزراعة 1000 شتلة جديدة من البابايا"، داعيا "مزارعي العراق لزراعة النبتة كونها لا تحتاج إلى المياه والسقي الدائم، ما يتناسب مع شح المياه في البلاد".
ويستورد العراق أكثر من 80% من الفاكهة بأنواعها من خارج البلاد، مع زيادة المساحات غير الصالحة للزراعة بسبب ظاهرة التصحر.
يذكر أن فاكهة البابايا الاستوائية لها فوائد صحية جمة، منها تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض وحماية القلب والأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.