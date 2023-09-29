"واشنطن بوست": تسلا متهمة بممارسة العنصرية ضد موظفيها السود

ووفق الصحيفة فإن "سوء السلوك العنصري امتد إلى صفوف الشركة، إذ استخدم المديرون والمشرفون والقادة التنفيذيون وشركاء الإنتاج والعمال المؤقتون الإهانات العنصرية أيضًا، مشيرة إلى فصل الموظفين الذين اعترضوا على العداء والمضايقات؛ أو نقلهم أو تغيير واجباتهم الوظيفية".

وقالت الصحيفة، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركات "ماسك" للدعاوى القضائية، إذ رفعت وزارة العدل دعوى ضد شركة SpaceX، الشهر الماضي، بزعم أن الشركة تمارس التمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في عملية التوظيف".

كما رفعت ست نساء دعوى قضائية ضد شركة تسلا عام 2021، بحجة أن الشركة عززت ثقافة التحرش الجنسي، حيث أمرت محكمة اتحادية في كاليفورنيا شركة تسلا بدفع ما يقرب من 137 مليون دولار كتعويضات بعد أن قال أحد الموظفين إنهم واجهوا إساءة عنصرية في موقع تسلا في فريمونت.