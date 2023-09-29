"واشنطن بوست": تسلا متهمة بممارسة العنصرية ضد موظفيها السود
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شركة تسلا للسيارات الكهربائية سمحت بتفشي الإهانات والمضايقات العنصرية ضد موظفيها السود في مصنعها بولاية كاليفورنيا الأمريكية وانتقمت من بعض العمال الذين تقدموا بشكوى ضدها.
وقالت الصحيفة، "الإهانات تم استخدامها بشكل عرضي وعلني في المناطق ذات الازدحام الشديد وفي مراكز العمال بالشركة المملوكة لرجل الأعمال البارز إيلون ماسك".
وأضافت: "واجه الموظفون السود بانتظام عبارات عنصرية على الجدران، وأشكالا مختلفة من الحرف (N) والصليب المعقوف، والتهديدات، على المكاتب والمعدات، وفي أكشاك الحمامات، وداخل المصاعد، وحتى على المركبات الجديدة التي تخرج من خط الإنتاج".
ووفق الصحيفة فإن "سوء السلوك العنصري امتد إلى صفوف الشركة، إذ استخدم المديرون والمشرفون والقادة التنفيذيون وشركاء الإنتاج والعمال المؤقتون الإهانات العنصرية أيضًا، مشيرة إلى فصل الموظفين الذين اعترضوا على العداء والمضايقات؛ أو نقلهم أو تغيير واجباتهم الوظيفية".
وقالت الصحيفة، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركات "ماسك" للدعاوى القضائية، إذ رفعت وزارة العدل دعوى ضد شركة SpaceX، الشهر الماضي، بزعم أن الشركة تمارس التمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في عملية التوظيف".
كما رفعت ست نساء دعوى قضائية ضد شركة تسلا عام 2021، بحجة أن الشركة عززت ثقافة التحرش الجنسي، حيث أمرت محكمة اتحادية في كاليفورنيا شركة تسلا بدفع ما يقرب من 137 مليون دولار كتعويضات بعد أن قال أحد الموظفين إنهم واجهوا إساءة عنصرية في موقع تسلا في فريمونت.
وقالت الصحيفة: "يقع على عاتق صاحب العمل اتخاذ إجراءات فورية جادة لوقف الإهانات العنصرية وكافة أشكال المضايقات والتحرش على أساس العرق في مؤسسته، وفي حال فشله، واستمراره بإرسال رسائل خاطئة لموظفيه، سيكون قد انتهك القانون وسيخضع للمساءلة، بحسب نانسي سينكو، مديرة مكتب منطقة سان فرانسيسكو للجنة تكافؤ فرص العمل".
المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأمريكية