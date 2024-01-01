موجات تسونامي تضرب اليابان بعد سلسلة زلازل قوية

ضربت زلازل قوية وسط اليابان، اليوم الإثنين، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها على متر في بعض المناطق، ودفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وسجّلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أكثر من 50 زلزالًا بقوة أدناها 3,2 درجة في شبه جزيرة نوتو خلال 4 ساعات.

وسجّل أقواها عند الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 توقيت غرينتش) في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة.