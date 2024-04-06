حسن شاكوش وطليقته ريم طارق يرفضان إكمال "رامز جاب من الآخر"
اضطر الفنان رامز جلال لإنهاء حلقة الليلة من برنامجه "رامز جاب من الآخر" في بدايتها، بعد رفض ضيفي الحلقة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق استكمالها.
ووقع مطرب المهرجانات وطليقته ضحيتين لمقلب حلقة السبت من البرنامج حيث استقبلهما رامز ووجه لهما بعض الأسئلة، منها حول إمكانية عودتهما لبعضهما، إلا أنهما رفضا ذلك.
ودخلت ريم طارق في حالة انهيار هستيري عند رؤيتها لحسن شاكوش، حيث كالت الشتائم لرامز جلال، وقامت بتكسير الكاميرات، وخلعت الميكرفونات، معلنة أنها لن تستكمل الحلقة.
وقالت: "لا لا لا إيه ده إيه اللي انت جايبه ده، أنا مش هكمل في وجود الشخص ده، أنت عبيط يا رامز أنا مش هكمل الحلقة دي في وجود الشخص ده"، ليرد شاكوش: "شفت عملت فينا إيه يا رامز مين دي أصلا عشان تجيبها".
وفشلت محاولات رامز جلال في الصلح بينهما واستكمال الحلقة، الأمر الذي دفعه لإنهائها، في سابقة لم تحدث من قبل في البرنامج منذ بدايته من 14 عامًا.
وتصدر اسم ريم طارق محركات البحث على مواقع التواصل فور عرض الحلقة، حيث تناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة بـ"السخرية".