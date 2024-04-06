حسن شاكوش وطليقته ريم طارق يرفضان إكمال "رامز جاب من الآخر"

اضطر الفنان رامز جلال لإنهاء حلقة الليلة من برنامجه "رامز جاب من الآخر" في بدايتها، بعد رفض ضيفي الحلقة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق استكمالها.

ووقع مطرب المهرجانات وطليقته ضحيتين لمقلب حلقة السبت من البرنامج حيث استقبلهما رامز ووجه لهما بعض الأسئلة، منها حول إمكانية عودتهما لبعضهما، إلا أنهما رفضا ذلك.

ودخلت ريم طارق في حالة انهيار هستيري عند رؤيتها لحسن شاكوش، حيث كالت الشتائم لرامز جلال، وقامت بتكسير الكاميرات، وخلعت الميكرفونات، معلنة أنها لن تستكمل الحلقة.