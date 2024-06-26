مصنع كويتي يبدأ ساعات عمله في توقيت غريب‎

اختارت إدارة مصنع كبير للزجاج في الكويت توقيتاً غريباً للعمل، يبدأ مع منتصف الليل، بدلاً من العمل نهاراً أو من بداية الليل، مرجعةً قرارها لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضحت إدارة المصنع الواقع في منطقة صبحان الصناعية أن موعد بداية العمل سيكون في الساعة 2.30 صباحاً (بعد منتصف الليل)، وينتهي في الساعة 11 صباحاً.

ويحصل العمال في ساعات عملهم على استراحة لمدة نصف ساعة صباحاً من الساعة 6:30 إلى الـ 7 صباحاً، قبل مواصلة عملهم حتى الساعة 11 صباحاً.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر العمل في التوقيت الجديد الذي بدأ في اليومين الماضيين مع ظهور أزمة الكهرباء في البلاد، التي تشهد موجة حر قياسية تقارب فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

كما من غير الواضح إن كان النظام الجديد قد لقي قبولاً من العمال الذين لم يحدد المعمل كيف يصلون إلى عملهم في ذلك التوقيت الليلي المتأخر.

ويقول القائمون على المصنع إنهم اتبعوا توجيهات وزارة الكهرباء والماء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة في ساعات الذروة.

وعدل المصنع موعد بدء العمل بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء جدولاً منظماً لقطع الكهرباء عن المنازل والمنشآت الصناعية خلال ساعات الذروة التي توافق وقت الظهيرة؛ بسبب ارتفاع الاستهلاك لمستوى فاق الإنتاج.

ولجأ العديد من الشركات والمصانع لترشيد الكهرباء بطرق مختلفة، بينها إطفاء الأجهزة والإضاءة غير الضرورية في وقت الذروة، أو حتى إيقاف العمل بشكل جزئي، ورفع درجة حرارة المكيفات إلى 24 درجة.

وعادةً ما يبدأ العمل الليلي في المعامل والمؤسسات التي تطبق نظام 24 ساعة، عند الـ11 أو 12 ليلاً على أبعد تقدير، ليكون النهار كاملاً استراحة للعمال الذين يصلون ويغادرون عملهم في وقت الحركة، وتوفر المواصلات.