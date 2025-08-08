حيلة منزلية بسيطة تنقذ ملابسك "المنكمشة" بعد الغسيل

هل سبق أن أخرجت قميصك المفضل من الغسالة لتجده قد تقلّص وتغير مقاسه؟ لا داعي للرثاء أو رميه في سلة الملابس التالفة، إذ قد يكون الحل أقرب مما تتخيّل.. في "زجاجة بلسم الشعر".

فقد كشفت الدكتورة نيسا سليم، الأستاذة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا، عن طريقة منزلية بسيطة وفعّالة قد تُنقذ الملابس التي انكمشت أثناء الغسيل، لا سيّما تلك المصنوعة من ألياف طبيعية كالقُطن والكتّان.

وأوضحت سليم في مقال نُشر على موقع The Conversation أنّ هذه الألياف تستجيب للرطوبة والحرارة والحركة الميكانيكية، ما يدفعها للعودة إلى حالتها الطبيعية المجعّدة بعد أن كانت مشدودة وملساء بفعل التصنيع.

لكن هل يمكن استعادة حجمها السابق؟ تقول سليم: نعم، جزئياً. وتُقدّم الحيلة الآتية:

"انقع قطعة الملابس المنكمشة في ماءٍ فاتر مضاف إليه ملعقة كبيرة من بلسم الشعر أو شامبو الأطفال لكل لتر ماء".

ثمّ، "وبعد مرور 30 دقيقة، ابدأ بسحب القماش بلطف لإعادته إلى شكله الأصلي قدر الإمكان. بعد ذلك، افرده ليجف على سطح مستوٍ دون طيّ، مع إبقائه مشدوداً قليلاً، مثل وضعه على منشر الغسيل".

السرّ في فعالية هذه الطريقة، وفقاً لسليم، يكمن في المواد الخافضة للتوتر السطحي الكاتيونية الموجودة في بلسم الشعر، التي تليّن الألياف مؤقتاً وتمنحها مرونة تسهّل تمدّدها من جديد.

ورغم أنّ النتيجة قد لا تعيد المقاس الأصلي بالكامل، فإنّها تُعيد للقطعة مرونتها وتجعلها صالحة للارتداء مرة أخرى.

ولتفادي هذه المشكلة مستقبلاً، تنصح سليم باتباع الخطوات الآتية:

الغسل بالماء البارد فقط.

اختيار دورة غسيل لطيفة وبأقل سرعة دوران.

استخدام إعداد "الملابس الحساسة" عند توفره.

وتختتم الباحثة بالإشارة إلى أنّ هناك جهوداً بحثية لتطوير أقمشة هجينة تجمع بين الألياف الطبيعية والصناعية بهدف منع الانكماش نهائياً، ما قد يُنهي معاناة كثيرين مع هذه المشكلة الشائعة.