سيرين عبد النور ترد على منتقدي عودتها للفن بعد وفاة والدتها

ردَّت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على منتقدي عودتها للفن سريعًا بعد وفاة والدتها، مؤكدة أنّ "الحزن موجود في القلب بصرف النظر عن التصرفات الخارجية، وأن قرارها بالعودة للتمثيل جاء بعد مرور 40 يومًا من الحداد والملابس السوداء".

ووصفت في تصريحات تلفزيوينة، الانتقادات، بأنها "جاءت بطريقة غير مهذبة عبر مواقع التواصل، وتعكس أخلاق وتربية أصحابها"، مشددة على أنها لو علقت على تلك الانتقادات سيكون تعليقها قاسيًا وهو ما لا تحبه.

وشددت على أنّ "والدتها كانت تكره الحزن ومظاهره، وسيسعدها أينما كانت أن تراها تواصل حياتها". ولفتت إلى أنه كان من الضروري العودة لحياتها الطبيعية من أجل بيتها وأولادها وجمهورها.

وبينت أنها تفتقد أمها كثيرًا لا سيما على صعيد رعايتها لأبنائها، لكنَّ عزاءها يظلّ أنّ "والدتها حاليًّا في مكان أفضل كثيرًا".

وحول مسلسلها الجديد "النسيان" وتفاعل الجمهور معه بمجرد طرح "برومو" العمل، قالت إن الشخصية التي تقدمها جديدة عليها في مسيرتها الممتدة عبر 24 عامًا، بسبب ما يحتويه العمل من مشاهد حزينة وتشتت وكيف يمكن للألم أن يضع الإنسان في دائرة من الضياع.

وتجسد الفنانة اللبنانية في المسلسل الجديد شخصية أم تفقد أبناءَها وتكافح من أجل العثور عليهم، لكنها تمرّ بصعوبات شديدة، مثل فقد وظيفتها وزوجها وتورطها في تعاطي المخدرات.