اختيارك لطريقة طهي البيض يكشف أسرارا عن شخصيتك

لكل شخص طريقة مفضلة لتناول البيض، وتشير دراسة أجراها "المجلس البريطاني لصناعة البيض" إلى أن هذه التفضيلات قد تكشف عن جوانب مثيرة للاهتمام تتعلق بشخصيتك وأسلوب حياتك وحتى حياتك العائلية.

وشملت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أكثر من 1000 بالغ في المملكة المتحدة، حيث تم سؤالهم عن طريقة طبخ البيض بالإضافة إلى أسئلة عن نمط حياتهم وحالتهم العائلية ومهنهم. وأظهرت النتائج أن تفضيلات البيض ترتبط بصفات شخصية وأنماط اجتماعية مميزة.

البيض المسلوق على البخار (البوتش)

يُفضَّل عادة من قبل الأشخاص الاجتماعيين والمنفتحين، وغالبًا الآباء الذين لديهم طفلان ومن عائلات صغيرة. محبو البيض المسلوق على البخار يميلون للاستمتاع بالموسيقى الحيوية وارتداء الملابس المزخرفة. وهم عادة أكثر سعادة من المتوسط.

أخبار ذات علاقة أبيض أم بني.. هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟

البيض المسلوق

غالبًا ما يكونون أقل تنظيماً وأكثر تسرعًا ولا يهتمون بالتفاصيل. وكشفت الدراسة أن محبي هذا النوع من البيض يسجلون درجات أقل في المسؤولية ولديهم خطر أعلى للطلاق. وغالبًا ما يكونون نساء.

البيض المقلي

يجذب الأشخاص المبدعين والفضوليين والمنفتحين على التجارب الجديدة. عادة ما يكونون رجالًا يعملون في وظائف مهارية وينحدرون من عائلات كبيرة.

البيض المخفوق

تشير الدراسة إلى أنه الخيار المفضل للمهنيين الشباب الذين ليس لديهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 29 و39 عامًا، ويعملون في وظائف إدارية. هؤلاء الأفراد يتمتعون بانخفاض في العصبية، مما يعني أنهم أقل عرضة للشعور بالغضب أو الحزن، لكنهم في الوقت نفسه أكثر تحفظًا وأقل انفتاحًا على الآخرين.

أخبار ذات علاقة دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب

الأومليت

يوصفون بأنهم منظمون وموثوقون ومنضبطون ذاتيًّا. يميلون إلى الحفاظ على منازل مرتبة، ولديهم معدلات طلاق أقل، وغالبًا ما يكونون من الطبقة الوسطى.

وفي النهاية، تكشف هذه الدراسة أن اختيارك لطريقة طهي البيض قد يعكس أكثر من مجرد ذوقك؛ فقد يكون نافذة لفهم شخصيتك وأسلوب حياتك وعاداتك الاجتماعية، بحسب العلماء.

