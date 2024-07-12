مصدر: شيرين تصالحت مع أسرتها بعد أزمتها الأخيرة

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها بادرت بالصلح مع والدتها وأسرتها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ"إرم نيوز"، إن شيرين عبد الوهاب ذهبت إلى منزل والدتها وشقيقها واعتذرت منهما، وظلت معهما في المنزل لوقت طويل.

وأشار المصدر إلى أن شقيقها قبل اعتذارها، وأخبرها أنه لن "يتخلى عنها مهما حدث".

وكان مصدر موثوق، قد كشف، لـ"إرم نيوز"، عن إتمام الصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، بعد الدعوى التي تقدمت بها الأولى ضد الأخير، والتي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات لها.

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وأضاف المصدر أن الصلح تم أمام النيابة العامة، خلال سماع أقوالهما في الدعوى التي تقدمت بها شيرين، والتي استمرت لساعات، وجّه خلالها الطرفان الاتهامات لبعضهما، إلا أنهما، في نهاية الأمر، وقَّعا على محضر صلح، وانصرفا.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب داخل الأستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.