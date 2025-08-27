مصر.. وفاة عروس إثر مضاعفات جلسة تجميل (صورة)

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام المصري، توفيت العروس الشابة إسراء كرم، صباح الأربعاء، في أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من دخولها في غيبوبة تامة، إثر مضاعفات طبية ناتجة عن خطأ جسيم في أثناء جلسة تجميل داخل مركز شهير بمنطقة المهندسين، قبيل أيام من موعد زفافها المقرر في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد دخلت إسراء، التي كانت تستعد لحفل زفافها، إلى مركز تجميل في 13 أغسطس/آب الجاري، لإجراء إحدى جلسات التجميل مقابل مبلغ قُدّر بنحو 100 ألف جنيه مصري، إلا أن الجلسة انتهت بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، نتيجة توقف عضلة القلب وفشل في وظائف الجسم الحيوية.

ونقلت العروس على وجه السرعة إلى مستشفى خاص، فقد خضعت لمحاولات إنعاش قلبي ورئوي، ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة العناية المركزة في حالة غيبوبة تامة بنسبة وعي لم تتجاوز 1%.

ورغم محاولات الفريق الطبي إنقاذها، فقد ظلت الحالة حرجة حتى أُعلن خبر وفاتها اليوم، وسط صدمة ذويها وأصدقائها.

في سياق متواصل، لم تلتزم أسرة الضحية الصمت، إذ تقدم شقيقها ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد المركز والطبيب المسؤول.

وباشرت النيابة في شمال الجيزة التحقيق، واستدعت قبل أيام أفراد العائلة للاستماع إلى إفاداتهم، كما أمرت بإجراء تحريات موسعة بشأن المركز التجميلي وطاقمه، والتحقق من المواد المستخدمة خلال الجلسة.

وتضمنت التحقيقات طلب مراجعة كاميرات المراقبة وسجلات المرضى داخل المركز، إلى جانب انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان، وتحديد العلاقة بين المواد المحقونة وتوقف عضلة القلب، وما إذا كان هناك إهمال طبي تسبب مباشرة بوفاة العروس.