بعد انتقادات واسعة.. تراجع رسمي عن ترويج علاج للسرطان في سوريا

تراجعت وزارة سورية وصحيفة حكومية عن الترويج لعلاج مزعوم لمرض السرطان بعد سيل من انتقادات المختصين وسخرية الكثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وحذفت وزارة التجارة وحماية المستهلك، منشورها على "فيسبوك" الذي أعلنت من خلاله عما قالت إنه "ابتكار مستخلص حيوي يُعالج السرطان وأمراضا فيروسية أخرى بنجاح".

كما حذفت صحيفة "الوحدة" المحلية الرسمية، تقريراً عن العلاج نشرته تحت عنوان: "في معرض دمشق الدولي.. ابتكار طبي واعد يعيد الأمل لمرضى السرطان" وتلقت بدورها انتقادات واسعة.

وبدأت القصة يوم أمس الثلاثاء بمنشور لوزارة التجارة قالت فيه إن المستخلص أثبت فعاليته أولًا في علاج الطيور المصابة بأمراض فيروسية، وهو علاج غير معروف عالميا، ثم تم تطبيقه على مرضى السرطان."

وأضافت الوزارة أن المستخلص حقق نتائج مدهشة على مرض السرطان وأنقذ حياة العديد منهم، على حد وصفها.

كما أشارت الوزارة إلى أن المستخلص ساهم في شفاء عدد كبير من مرضى فيروس كورونا بنسبة نجاح عالية.

وجرى عرض المستخلص في معرض دمشق الدولي المقام حالياً، قبل أن تعلن وزارة التجارة عنه، وتتلقى سيلاً من الردود المشككة والساخرة التي انتهت بحذف المنشور دون تعليق.

ويقول منتقدو وزارة التجارة، إن الابتكارات الطبية الموثقة من تخصص وزارة الصحة، وأن علاج مرض السرطان قضية مؤرقة عالمياً ولم يتم التوصل لعلاجات مؤكدة تشفى مرضى السرطان بشكل مؤكد، بجانب كثرة أنواع السرطان ودرجاته العديدة.

أخبار ذات علاقة ابتكار علاج مزعوم للسرطان يثير السخرية في سوريا (صور)

ولم تعلق وزارة الصحة على الجدل الذي تسبب به الإعلان عن العلاج المزعوم للسرطان عبر وزارة التجارة، وما إذا كان المستخلص العلاجي مرخصاً ومتوفراً في الأسواق.

وتوفر وزارة الصحة السورية خدمات طبية وإسعافية مباشرة في معرض دمشق الدولي، كما زار وزيرها مصعب العلي المعرض وأجنحته التي تضم جهات حكومية بجانب أجنحة مئات الشركات الداخلية والخارجية.