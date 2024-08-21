أعلنت شرطة منطقة الباحة في غرب السعودية، العثور على الطالبة الجامعية الشابة، أشواق سعيد الزهراني، بعد اختفائها الغامض لأيام.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان: "إشارة إلى المحتوى المتداول بخصوص فقدان فتاة في الباحة، فإنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة وجرى استكمال الإجراءات النظامية كاملةً".

وصدر البيان، فجر اليوم الأربعاء، أي بعد أكثر من ثلاثة أيام على فقدان الشابة السعودية، دون أن يتضح سبب اختفائها.

وأثنى مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي على جهود رجال الأمن في الوصول للطالبة المفقودة التي حظيت قصتها بتعاطف واسع في المملكة.

وتبلغ أشواق من العمر 18 عامًا، وتسكن مع عائلتها في محافظة قلوة، كما أنها طالبة في السنة الأولى في الكلية التقنية في الباحة.

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وانقطع اتصال الأسرة بابنتهم أشواق يوم الأحد الماضي، إذ كان هاتفها مغلقًا، بينما أبلغ السائق الخاص المسؤول عن إيصالها وإعادتها بين المنزل والكلية، أن الطالبة لم تخرج من الكلية.

لكن صحيفة "اليوم" المحلية، نقلت عن والد أشواق، قوله إن الكلية أبلغته أن ابنته خرجت من الكلية في العاشرة صباحًا من يوم الأحد الماضي بعد انتهاء حصصها الدراسية.

وأوضح سعيد الزهراني أن ابنته أشواق، لم تعان من مرضٍ معيّن، أو أي مشكلات نفسية وهي أحدُ عشرة أولاد له، (3 إناث و 7 ذكور).