وسيم يوسف يرد على اتهامه بأزمة بيع أعضاء لاعب الزمالك "شيكا"

خرج الداعية الشيخ وسيم يوسف للرد على اتهامه بالتورط في أزمة الاتجار بأعضاء إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك المصري الراحل.

وظهر وسيم يوسف، الذي أعلن قبل فترة إصابته بالسرطان، في مقطع مصور عبر إنستغرام للرد على تلك الاتهامات، واصفاً مروجيها بالأغبياء والحمقى والسذج، مؤكدا أنه أنهى عمليته قبل مرض شيكا وانتشار قصته.

وأكد يوسف أنه صوّر العملية، التي أجراها في الولايات المتحدة، بالفيديو عبر البث المباشر، بحسب قوله، مؤكدا أنه لم يكن يعاني من الكلية، ولذا لا صحة لشائعة شرائه كلية الراحل إبراهيم شيكا.

وتساءل يوسف بسخرية: "هل جاءتني كلية إبراهيم شيكا إلى أمريكا عبر شركات التوصيل؟"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا احتاج إلى كلية فإنه لن يأتي إلى مصر لأن في بلاده قوانين تنظم وتوفر التبرع بالأعضاء ولن يحتاج لشراء أي عضو من مصر أو غيرها.

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واستنكر يوسف انتشار الشائعة تلك قائلا إن مطلقتها مريضة نفسياً، حسب وصفه، وعاب على كثيرين تصديقها مستدلاً بحديث نبوي نصه: "يكذب الرجل كذبة حتى تبلغ الآفاق"، منهيًا حديثه بإبلاغ متابعيه بأنه سيخضع لفحص طبي، مطالبا إياهم بالدعاء له بالشفاء من السرطان وليس من الكلية.