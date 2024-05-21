الدفاع المدني السعودي يخمد حريقًا بأحد أشهر أحياء العاصمة (فيديو)
تمكن رجال الدفاع المدني في السعودية من إخماد حريق، مساء اليوم الثلاثاء، في نفق بحي الحمراء، أحد أشهر الأحياء في العاصمة الرياض.
ويقع حي الحمراء في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، ويستضيف مواقع مهمة ومعالم محلية شهيرة، مثل حديقة حي الحمراء، والحكير لاند، وستار سيتي بارك، ومنتجعات المرسى.
ونشر حساب "طرق الرياض" على منصة "إكس" فيديو تحت تعليق "الدفاع المدني يكافح حريق في أحد الأنفاق على طريق الملك عبدالله بالرياض".
وقال الدفاع المدني في السعودية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري، ولا إصابات".