حلة جديدة مرصعة بالميداليات للملك تشارلز تلفت الأنظار (صورة)
نُشرت صورة جديدة لفتت الأنظار للملك تشارلز ملك بريطانيا، اليوم السبت، مرتديًا الزي العسكري للاحتفال بذكرى يوم القوات المسلحة في بريطانيا.
ووفق وكالة أنباء "رويترز"، تُظهر الصورة، الملك، مرتديا سترته الاحتفالية بالكامل برتبة "الفيلد مارشال" والمرصعة بالميداليات والنياشين وبها غمد للسيف.
وعاد الملك، وهو قائد الجيش، إلى المشاركة في الفعاليات العامة في أوائل الشهر الماضي بعد تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير/ شباط المنصرم.
وتزامن نشر الصور مع رسالة مصورة موجهة لأعضاء الجيش من الملكة كاميلا، ووصفتهم بأنهم "مصدر إلهام وطمأنينة واعتزاز".