حلة جديدة مرصعة بالميداليات للملك تشارلز تلفت الأنظار (صورة)

وعاد الملك، وهو قائد الجيش، إلى المشاركة في الفعاليات العامة في أوائل الشهر الماضي بعد تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير/ شباط المنصرم.

وتزامن نشر الصور مع رسالة مصورة موجهة لأعضاء الجيش من الملكة كاميلا، ووصفتهم بأنهم "مصدر إلهام وطمأنينة واعتزاز".