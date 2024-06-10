مدرس مصري يثير الجدل بأكبر مركز للدروس الخصوصية
أثار مدرس مصري موجة من الجدل والاستنكار بعد تنظيمه أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية في بلاده، إن لم يكن في العالم أجمع، بحسب ناشطين.
وأقدم مدرس يدعى ماجد إمام، على تقديم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لحشد بشري مؤلف من أكثر من 4000 آلاف طالب وطالبة في "صالة حسن مصطفى" للألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع وصور تظهر تجمع آلاف طلبة الثانوية العامة، في مدرجات الصالة المغطاة، لمراجعة المادة قبل الامتحان النهائي.
وتضمن أحد المقاطع، لحظة دخول المدرس إلى الصالة، على أنغام إحدى الأغنيات، كأحد المشاهير، وسط تهليل وتصفيق الطلبة الذين ملؤوا جنبات الصالة.
وأفاد بعض الناشطين بأن المدرس استأجر الصالة الحكومية لمدة ساعتين لتقديم المراجعة لطلبته بالأضواء الكاشفة المخصصة للفعاليات المسائية.
وذكرت بعض المصادر أن إقامة المراجعة في الصالة المغطاة جاءت قبل قمة تنظيم قمة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر في كرة السلة.
وكانت "صالة حسن مصطفى" التي تحمل اسم رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، قد شهدت إقامة بطولة العالم للعبة عام 2021، كما أنها تشهد إقامة منافسات اللعبة بين الأندية المصرية.
وعلّق العديد من الإعلاميين والناشطين في مصر على تلك الواقعة، التي اعتبرها البعض مسيئة للتعليم المصري، فيما سخر ناشطون من الواقعة التي أحدثت صدمة في المجتمع المصري.
وأفاد الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه اليومي بأن المدرس تقاضى 300 جنيه من كل طالب، بإجمالي مليون و200 ألف جنيه عن كل فرد من المشاركين وعددهم 4000 طالب وطالبة.
وعلى إثر ذلك، قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة المدير التنفيذي للصالة والمسؤولين عنها للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل.
ونقل البيان عن محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة قوله إن الوزارة قررت "إحالة المسؤولين عن صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".
وأوضح أن القرار جاء "إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم (الأحد)، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".