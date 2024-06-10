مدرس مصري يثير الجدل بأكبر مركز للدروس الخصوصية

أثار مدرس مصري موجة من الجدل والاستنكار بعد تنظيمه أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية في بلاده، إن لم يكن في العالم أجمع، بحسب ناشطين.

وأقدم مدرس يدعى ماجد إمام، على تقديم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لحشد بشري مؤلف من أكثر من 4000 آلاف طالب وطالبة في "صالة حسن مصطفى" للألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.