سعد لمجرد يثير الجدل بسبب إطلالة "صادمة‎" | إرم نيوز

أثار المطرب المغربي سعد لمجرد الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما قام بمشاركة جلسة تصوير جديدة له عبر حسابه الشخصي على "الإنستغرام"، اعتبرها الجمهور "صادمة".

وارتدى سعد لمجرد في الصور قرطًا في أذنه، وعقد في عنقه، بالإضافة إلى وضع حلق في حاجبه، وصبغ شعره باللون الأبيض.

وهاجم بعض متابعي الفنان المغربي إطلالته، واصفين إياه بالتشبه بالنساء، وأن هذه الأشياء لا تليق بالرجال، بينما أعرب آخرون عن إعجابهم بهذا الإطلالة.

وكتب أحد متابعي سعد لمجرد المعترضين على إطلالته: "حلق وعقد ناقصك أحمر شفايف، أنت مثال سيئ للشباب".

وكتبت إحدى من متابعاته منتقدة إشادة الجمهور بالإطلالة، مطالبة إياهم بتقديم النصيحة له بعدم ارتداء هذا اللباس الذي لا يمت للرجال بصلة، وأن يعود إلى صوابه.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعد لمجرد للهجوم بسبب إطلالاته الغريبة، حيث شن نشطاء مواقع التواصل عليه قبل ٣ سنوات هجومًا؛ بسبب ارتدائه زيًا من التراث المغربي يشبه أزياء النساء، خلال حفل غنائي أحياه في دبي.