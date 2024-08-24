قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم كريم مسلم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل: "إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في التاسع من يونيو الماضي، والمتضمن إحالة المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة، وتقديمها للتعاطي، والاتجار بالبشر".

تابعت: "قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهم".

وذكر أمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كريم محمد سليم -محبوس- السن 37 عامًا، مدرس "أدفنست إديوكيشين" مقيم في (كومباوند دار مصر) بقسم شرطة القطامية، أنه في أيام 15\11\2023، 8\4\2024، 15\5\2024 في دائرة قسم شرطة القطامية محافظة القاهرة، قتل المجني عليها نورا - مجهولة الهوية - والمجني عليها رحمة أحمد صابر، والمجني عليها أميرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأشار إلى أن سفاح التجمع كريم محمد سليم قتل المجني عليها نورا - مجهولة الهوية - بأن عقد العزم، وبيَّت النية على إزهاق روح من يتمكن من انتقائهن من النساء، لما اختمر في عقله من رغبة جنسية شاذة في معاشرة جثثهن، وما إن وجد فيها مبتغاه حتى نفَّذ مخططه، واستقطبها إلى مسكنه، وقدَّم لها عقارًا مهدئًا "كويتابكس" لإعدام مقاومتها، وما إن بدأ في إحداث أثره باغتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان أعده سلفًا جاذبًا طرفيه إلى أن تيقّن من إزهاق روحها، وبلغ مقصده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.