طفل غاضب على متن رحلة "ديزني" يثير جدلاً واسعاً (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يُعاني من نوبة غضب شديدة وهو على متن رحلة "ديزني" البحرية.

ولم يكن ابن بريتني ميتكي باورز مستمتعًا تمامًا برحلة ديزني البحرية كما كان متوقعًا، بعدما اكتشف غياب خدمة الواي فاي؛ ما منعه من لعب إحدى الألعاب المفضلة.

وفي فيديو شاركته والدته على تيك توك، ظهر الطفل لوكا في نوبة غضب بينما يحاول والده تهدئته خلال الرحلة.

وعلّقت ميتكي باورز على المقطع: "وجهة نظر: زوجك يدعم طفلك أثناء خضوعه لإزالة السموم من الواي فاي وروبلوكس لأنك قررتِ تعذيبه برحلة بحرية".

وفي الفيديو، يُسمع الوالد يواسي ابنه: "ستحصل على واي فاي لاحقًا، لكن غيابه الآن صعب. كل يوم سيصبح أسهل".

أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن رد فعل الطفل مبالغ فيه، بينما أشار آخرون إلى أن الأمر يعبّر عن اعتماد شديد على التكنولوجيا.

لكن في تصريحات لمجلة PEOPLE، أوضحت ميتكي باورز أن ابنها مصاب بالتوحد، وأن التكنولوجيا وألعابه ليست مجرد ترفيه، بل أداة تنظيمية تساعده على التعامل مع التغيرات والضغوط.

وأضافت أن فقدان الروتين شكّل صدمة كبيرة له خلال الرحلة.