رسام الكاريكاتير عمر العبداللات: لعب دور الضحية أمر غير صحي

يرى الفنان عمر العبداللات أن ما يميز فن الكاريكاتير هو بساطة الطرح، وخلال حديثه مع "إرم نيوز" أكد "العبداللات" أن شعبية فن الكاريكاتير لأنه ليس له جمهور محدد، ففئته كبيرة جدًا، وهو يختزل قضايا عميقة، وقد تصنف خطيرة أحيانًا.

في هذا اللقاء نود أن نتعرف أكثر على فن الكاريكاتير:

- الكاريكاتير فن ناقد، ولاذع، والكثير من الرسامين تم استهدافهم، ناجي العلي مثلًا، وآخرون اعتُقلوا، لماذا؟

نعم الكاريكاتير فن لاذع وساخر، وتم استهداف رسامي الكاريكاتير في العالم العربي مثل: الشهيد ناجي العلي، والراحل مؤيد نعمة، والعديد من الرسامين الآخرين، ويمكن أيضًا التطرق إلى كُتّاب الأدب الساخر والشعراء كذلك في العقود الأخيرة، وأعتقد أن الطابع الأمني يطغى أكثر، ويجب دعم الإبداع والطاقات، وأن يُعطى للأديب أوالشاعر أوالكاتب حقه في مساحته الشخصية، وبالذات في نقد السلطات.